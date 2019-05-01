سييرا: لا مجال للأعذار.. وبيدرو: سنعامل الاتحاد بأسلوب مختلف عن الهلال

أثنى التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، على إمكانات فريق التعاون، ووصفه بالنادي المنظم بعدما تمكن من تحقيق نتائج مميزة في الدوري والكأس.

ويلتقي الاتحاد والتعاون، يوم الخميس، في نهائي كأس الملك، على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقال سييرا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء قبل النهائي: نتائج التعاون جعلتنا نستعد بشكل مختلف وقوي، ولا مجال للأعذار، حيث يجب أن نفرض أسلوبنا في الملعب، ونقدم مباراة كبيرة ونواصل نتائجنا التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأضاف: أثق كثيرا في اللاعبين، وأثق أيضا في قدرتنا على تحقيق اللقب الذي سيكون أكبر هدية لجماهيرنا، ولا يوجد أي جديد على مستوى الغيابات، ويجب أن لا تتكرر أخطاؤنا في المباراة، لأن المواجهات النهائية لا تحتمل ذلك.

بدوره، ذكر البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون: نطمح في كتابة مجد وتاريخ جديدين لنادي التعاون، وقدمنا مباريات مميزة وحققنا نتائج مقنعة في الأدوار الماضية، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في النهائي.

وواصل: سنلعب أمام الاتحاد بطريقة مختلفة، لاسيما أنه فريق كبير ولديه تاريخ جيد في البطولة، وسنلعب بطريقة مختلفة عن مباراة الهلال، ويجب أن نصل للجاهزية الكاملة حتى نتمكن من تقديم مستوى مميز.

وأكد بيدرو ثقته في قدرات لاعبي التعاون، وأردف: نعلم نقاط قوة وضعف الخصم، ووصولنا إلى هذه المباراة يعتبر حدثا تاريخيا.