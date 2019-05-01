كأس الملك.. لقب أقرب لمن يقصي الهلال من البطولة

يملك الفريق الذي يقصي الهلال من كأس الملك بعد عودتها مجدداً، فرصة أكبر من خصمه بالتتويج باللقب وهو ما يصب في مصلحة التعاون عندما يلاقي اتحاد جدة في نهائي النسخة الحالية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وشق التعاون طريقه إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على الهلال في نصف النهائي بخماسية تاريخية، بينما فاز اتحاد جدة على النصر في المباراة الأخرى 4-2.

وكان الشباب بطلاً لنسخة 2009 عندما هزم اتحاد جدة برباعية لا رد لها في المباراة النهائية، وكان حينها قد بلغ النهائي عقب تجاوزه الهلال في نصف النهائي 4-2 في مجموع المباراتين.



وفي نسخة 2010 كان الاتحاد بطلاً للمسابقة عقب أن فاز على الهلال في المباراة النهائية بركلات الترجيح 5-4. أما في نسخة 2012 والتي حصل عليها أهلي جدة بعد الفوز على النصر 4-1، فجاءت عقب أن تجاوز البطل الهلال في نصف النهائي 3-2 في مجموع المباراتين.

وحصل اتحاد جدة على لقبه الثاني في 3 أعوام عندما هزم الهلال بنسخة 2013 في نصف النهائي 4-3 في مجموع المباراتين، قبل أن يفوز على الشباب في استاد الملك فهد الدولي 4-2، أما الشباب بطل نسخة 2014 فمر في ربع النهائي عبر الهلال عندما أحرز له البرازيلي رافينيا هدفاً شهيراً في تلك المباراة.

وحصل الأزرق على نسخة 2015 بعد تغلبه على غريمه النصر في المباراة النهائية بركلات الجزاء، لكن في النسخة التالية كان الأهلي البطل، بعد أن أقصى الهلال في نصف النهائي 3-2، وأكمل ذلك بالفوز على النصر 2-1 في المباراة النهائية.



ولم يتمكن اتحاد جدة من الحصول على البطولة بعد إقصاء الهلال في مناسبتين، الأولى كانت عام 2008 عندما تغلب عليه 6-2 في مجموع المباراتين قبل أن يخسر في النهائي أمام الشباب 3-1، والثانية في نسخة 2011، وحينها فاز على الهلال في ربع النهائي 4-1 في مجموع المباراتين قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام أهلي جدة بركلات الترجيح، وأخيراً القادسية الذي أقصى الهلال في النسخة الماضية من ثمن النهائي.