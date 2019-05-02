الأخضر الشاب يواصل تدريباته في النمسا

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يوم الخميس تدريباته ضمن معسكره المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، حيث تركّزت الحصة الصباحية على تمرين للكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا، في حين بدأت الحصة المسائية بمران الاستحواذ على الكرة، تلاه مران على التنظيم الدفاعي لصفوف الفريق، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

ويُذكر أن أولى مراحل إعداد المنتخب الشاب للمونديال بعد تحقيقه اللقب الآسيوي، انطلقت في الدمام خلال شهر يناير الماضي، وخاض خلالها "الأخضر" مباراتين تجريبيتين أمام ضيفه منتخب السنغال، تلتها المرحلة الثانية والتي جاءت بين مدينتي الرياض ومرسية الإسبانية على التوالي خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي، والتي التقى فيها المنتخب بمنتخبي الأوروغواي والأرجنتين، في حين جاءت المرحلة الثالثة خلال شهر أبريل في مدينة أبها، واستضاف فيها المنتخب الوطني نظيره منتخب جنوب أفريقيا في مباراتين تجريبيتين.