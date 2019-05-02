"درة الملاعب" يعود إلى استضافة النهائيات من جديد

سيستضيف ستاد الملك فهد الدولي في الرياض "درة الملاعب" مباراة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون يوم السبت، وهو أول نهائي محلي يقام عليه منذ عام 2016.

وافتتح ستاد الملك فهد الدولي في عام 1987، حيث يسع لـ68 ألف متفرج، كما أقيم أول نهائي محلي في الملعب بعام 1988 في نهائي كأس الملك بين الاتحاد والاتفاق، عندما فاز الأول بهدف نظيف.

وكان آخر نهائي كأس ملك أٌقيم فيه بين الاتحاد والشباب في عام 2013، وفاز حينها الاتحاد بأربعة أهداف، وكان آخر نهائي أقيم عليه في مسابقة كأس ولي العهد 2016 ، عندما فاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد.