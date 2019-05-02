توامبا يسأل زوجته عن أهدافه.. ويساعدها في المطبخ

تمنى الكاميروني توامبا، مهاجم التعاون أن يكون أحد أفضل لاعبي الدوري السعودي في لقاء سابق، وتمكن من تحقيق ما أراد، بتواجده في المركز الثاني في ترتيب هدافي مسابقة الدوري بعشرين هدفا، علما بأنه يمتلك 5 أهداف في كأس الملك.

وسجل توامبا في أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والحزم والفيصلي والباطن والاتفاق والفتح والفيحاء وأحد والوحدة والعدالة والنهضة بمختلف المسابقات السعودية، وغابت عنه شباك الشباب والرائد والقادسية.

ويحظى توامبا بمكانة خاصة لدى زملائه، حيث يمتاز بروح مميزة ولاعب اجتماعي، ويعد شخصية محببة لمدربه، ويزين علم التعاون مدخل منزله، وزوجته محللته الفنية الخاصة، لاسيما وأن والدها كان لاعب كرة قدم سابق.

وكادت والدة توامبا أن تحرم جماهير عشرة أندية والمنتخب الكاميروني من خدماته، حيث طلبت منه التركيز على دراسته ومنعته من ممارسة اللعبة عندما كان في العاشرة، قبل أن تبكي بحرقة لعدم استدعاء ولدها لتمثيل الكاميرون في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

ونشأ توامبا وسط عائلة بسيطة، والدته خياطة، ووالده عمل سائق سيارة أجرة قبل أن يرحل ويترك الأسرة، وصنعت منه المسؤولية المبكرة التي رميت على كاهل ابن مدينة ياوندي إنسانا مسالما، ويساعد زوجته في غسيل الأطباق.