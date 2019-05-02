لؤي ناظر: لم ننجز شيئاً بعد.. ومستوى التعاون يحفّزنا

أكد لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنهم لم ينجزوا شيئا بعد، مضيفا بأن نادي التعاون يعد قويا بعدما تجاوز الهلال في مباراتين.

وقال رئيس الاتحاد في تصريح لـ"في المرمى": مباراة بهذا الحجم والتشريف لا تحتاج للتحفيز، والمهم هو تهيئة أجواء هادئة قبل المباراة للاعبين، وهم والجهاز الفني مدركون لأهمية المباراة.

وأضاف: أشكر الجمهور الاتحادي ونحن نخجل منهم، لأن تحفيزهم ينعكس بشكل خيالي على اللاعبين، كما أن اللاعبين يبحثون عن إسعاد الجمهور في كل مباراة.

وزاد لؤي ناظر وقال: لم ننجز شيئا في إدارة الاتحاد حتى الآن، نحن نسعى لنيل الكأس والاستمرار بالآسيوية وتفادي الهبوط، كما أن مستوى التعاون لا يؤرقنا لكنه يحفزنا، ونحن نحترم الخصم ويجب تفادي الثقة المبكرة، لأن التعاون هزم الهلال مرتين ويجب احترامه.