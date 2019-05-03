احتفالات عارمة للاعبي التعاون ابتهاجاً بلقب كأس الملك

احتفل لاعبو التعاون بشكل مميز، عقب تحقيقهم لقب كأس الملك لأول مرة في تاريخ النادي، بعد فوز الفريق على الاتحاد بهدفين لهدف في النهائي، الذي أقيم على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يوم الخميس.

وتوج التعاون باللقب، وسط أجواء احتفالية بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين وبحضور مميز من قبل جماهير التعاون.

وحرص اللاعبون على تهنئة مدربهم البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق إلى النهائي، وساهم بشكل كبير في تقديم موسم مختلف على صعيد الدوري والكأس، كما احتفل الكاميروني توامبا بطريقته المعتادة عقب كل انتصار للتعاون، لاسيما وأنه أحرز هدف الفوز باللقب.