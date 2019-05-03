الأرجنتيني نيستور بيتانا يلتقي بحكام كرة القدم السعوديين

نظمت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي برئاسة الدولي السابق خليل جلال، لقاء للحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا مع الحكام السعوديين وذلك لنقل الخبرات العريضة، بحضور طاقم التحكيم الذي أدار نهائي كأس الملك.

وتحدث الحكم نيستور بيتانا عن أبرز المراحل التي عايشها في عالم التحكيم وكيف كان الطريق للوصول لكأس العالم والبروز حتى تتويجه بقيادة الافتتاح والنهائي في كأس العالم الأخير 2018م بروسيا، كما أجاب بيتانا على أسئلة الحكام المتعددة والتي تصب جميعها في كيفية تحضير الحكم للمباريات و كذلك التواجد في كأس العالم.

وفي ختام اللقاء، قدم خليل جلال باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم ونيابة عن جميع حكام المملكة شكره وتقديره للطاقم الأرجنتيني على قبوله الدعوة.