التعاون يهزم اتحاد جدة ويتوج بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه

حقق التعاون إنجازاً تاريخياً بعد فوزه بأول لقب في تاريخه عقب انتصاره على اتحاد جدة 2-1، ليتوج بطلاً لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس.

وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي ظهر بمستوى مميز وكان قريباً من افتتاح التسجيل مبكراً بعدما سدد لاعبه ريان الموسى كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس فواز القرني.

وواصل التعاون هجومه وكاد مهاجمه الكاميروني أن يهز الشباك بعذ تلقيه تمريرة من زميله هيلدون راموس ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة، ولم يتوقف هجوم التعاون وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه ريان الموسى الذي سدد كرةً أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس فواز القرني أبعدها في اللحظات الأخيرة، وعند الدقيقة 32 تمكن الصربي ألكسندر بيتروفيتش مهاجم الاتحاد من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

ورد التعاون سريعاً وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى مهاجمه توامبا تمريرة من زميله هيلدون ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وكاد حارس الاتحاد فواز القرني أن يمنح التعاون هدف التعادل بعدما أبعد كرة بطريقة خاطئة لتصل الى البوروندي أميسي الذي سددها إلا أن الحارس تدارك خطأه وتصدى لها، وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الصربي بيتروفيتش مهاجم الاتحاد هدفاً محققاً عقب تلقيه مميزة وأمام المرمى من زميله غاري رودريغيز إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون بلاعبه الخبير السوري جهاد الحسين الذي دخل بديلاً للمدافع إبراهيم الزبيدي.

وواصل التعاون أفضليته وسنحت له فرصة محققة للاعبه هيلدون الذي تلقى عرضية أمام المرمى من زميله البرازيلي نيلدون بيترولينا ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث، وعند الدقيقة 54 تمكن مدافع التعاون طلال العبسي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله جهاد الحسين برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

وواصل التعاون هجومه وأهدر مهاجمه توامبا هدفاً محققاً عقب تبقيه تمريرة من زميله هيلدون ليواجه المرمى، إلا أنه سدد الكرة قوية ذهبت خارج الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للتعاون لمدافعه مد الله العلياني الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 79 أهدر لاعب التعاون أميسي هدفاً محققاً بعدما استغل تمريرة العاجي سانوغو الخاطئة ليخطفها وينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

ورد الاتحاد سريعاً وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله بيتروفيتش ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث، وعند الدقيقة 90 تمكن الكاميروني توامبا مهاجم التعاون من تسجيل هدف الفوز عقب تلقيه تمريرة رأسية من زميله أميسي ليواجه المرمى ويراوغ المدافع مروان دا كوستا ويسدد الكرة التي وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها لتعود لنفس اللاعب الذي أكملها في الشباك، ليعلن بعدها الحكم الأرجنتيني نيستور بيناتا نهاية المباراة بفوز التعاون 2-1.