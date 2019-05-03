الفيحاء يواجه الشباب في تجربة ودية

يخوض الفيحاء تجربة ودية، يوم السبت، مع نظيره نادي الشباب، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، ضمن تحضيرات الفريقين للمباريات المتبقية في الموسم.

وأعلن حساب نادي الفيحاء الرسمي على "تويتر" خبر اللقاء الودي، يوم الجمعة، وقال النادي: تقرر أن يخوض الفيحاء مباراة ودية مع نظيره الشباب يوم السبت ضمن معسكره الحالي بالرياض.

وتستأنف مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل، حيث يحل الفيحاء ضيفا على الرائد ويستضيف الشباب فريق التعاون، ضمن منافسات الأسبوع 29.

ويحتل الشباب المركز الثالث في سلم ترتيب المسابقة برصيد "53 نقطة"، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الـ 13 بـ "28 نقطة".