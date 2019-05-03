"أبولا" : فيتوريا يريد ضم كاريو إلى النصر

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، في تقرير نشرته، يوم الجمعة، أن روي فيتوريا، مدرب النصر، يرغب في التعاقد مع البيروفي أندريه كاريو، لاعب الهلال، في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة: يرغب النصر الذي يدربه البرتغالي فيتوريا في التعاقد مع الدولي البيروفي كاريو (27 عاما)، والذي يرغب الهلال في التعاقد معه بشكل رسمي بعد انتهاء إعارته.

وأضاف التقرير: يعتبر كاريو أحد اللاعبين الذين يحظون بحب كبير من جماهير الهلال، وشارك خلال 25 مباراة للفريق وأحرز 4 أهداف وصنع 6 أيضا، مما جعله أحد أميز اللاعبين في الدوري، كما يعرف روي فيتوريا مستوى وقدرات كاريو الذي تدرب تحت يده في بنفيكا.

ولفتت الصحيفة إلى أن بنفيكا البرتغالي رفض عرض الهلال الذي تقدم بطلب التعاقد مع كاريو، وذكرت: يمر الهلال بفترة غير مستقرة على مستوى الجانب الإداري، وهناك اتصالات مكثفة بين نادي النصر وبنفيكا البرتغالي من أجل حسم صفقة اللاعب، ومن المتوقع أن يضفي عليها الطابع الرسمي في الفترة المقبلة.

وخاض كاريو مسيرة طويلة في الدوري البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة من 2011 إلى 2016 وبعدها انتقل إلى بنفيكا.