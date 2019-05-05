يوسف عنبر: الفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات.. وسنكرر الفوز على السد

كشف يوسف عنبر، مدرب أهلي جدة، أن الفريق سيسعى للفوز على السد وخطف صدارة المجموعة، مؤكدا أنهم سيحاولون تكرار هزيمتهم مرة أخرى.

وقال عنبر في المؤتمر الصحافي: استعد الفريق جيدا لهذه المباراة، خاصة أننا سنلعب مباراة هامة أمام منافس قوي كما حصل على لقب الدوري ويملك عناصر مميزة في كافة مراكز اللعب، والمسؤولية كبيرة على الفريق لخطف بطاقة التأهل لوجود تقارب نقطي كبير بين الأندية، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة.

وأضاف: جميع مباريات المجموعة هي لقاءات كؤوس من فئة الست نقاط ولا يمكن التفريط فيها إذا ما أراد المضي قدما نحو مركز الصدارة وفريقنا جاهز، حققنا الانتصار ذهابا ونسعى للفوز مجددا، الفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات مع تواجد البديل المناسب.

سنلعب مواجهة صعبة وحاسمة في مشوار الفريق، وسنواجه منافسا قويا لديه معنويات مرتفعة، ويوسف عنبر لديه دراية كاملة بإمكانات اللاعبين وقدراتهم وتوظيفهم المثالي في الملعب.