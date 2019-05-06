تعادل استقلال والدحيل يؤهل الهلال إلى ثمن النهائي

تأهل الهلال السعودي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تعادل استقلال طهران مع الدحيل القطري يوم الاثنين في الجولة الخامسة من مباريات دوري المجموعات.

ورفع الدحيل رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني كما رفع استقلال طهران رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.



ويتصدر الهلال السعودي، الذي حسم بالفعل تأهله، المجموعة برصيد تسع نقاط، قبل مباراته المقررة يوم الاثنين أمام العين الإماراتي صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين.

وافتتح روزبه جشمي التسجيل لاستقلال طهران في الدقيقة 53 ثم أدرك إيدميلسون جونيور التعادل للدحيل بعدها بدقيقتين فقط.