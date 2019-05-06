فيتوريا: النصر لا يخشى تداخل البطولات أو ضيق الوقت

أكد روي فيتوريا مدرب النصر أن فريقه ينشد الحصول على بطاقة التأهل عندما يستضيف الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على الزوراء العراقي، بينما يقبع الوصل في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط حصل عليها بعد الفوز على النصر في مباراة الذهاب.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: نواجه خصماً صعباً، لكننا نريد الحصول على بطاقة التأهل من خلال المباراة، وهذا ما يجعل المواجهة مهمة للغاية لكلا الطرفين. وأردف: لا يوجد في النصر صف أول أو ثانِ، كل لاعب جاهز لكي يتم الاستعانة به في أي وقت من أوقات الموسم، وهذه طريقة عملنا.

وواصل المدرب البرتغالي حول تداخل البطولات: لا نخشى هذا الأمر، أو حتى ضيق الوقت، فريقي مستعد لكافة التحديات التي تواجهه في الموسم، ونحن نهتم دائماً بالمباراة القادمة ومن ثم ننتقل إلى ما يليها.