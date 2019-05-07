أهلي جدة يخسر أمام السد.. وينتظر باختاكور

خسر أهلي جدة أمام مضيفه السد القطري بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

وأحرز السد هدفين مبكرين في أول 12 دقيقة حيث افتتح علي أسد التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة طويلة من أكرم عفيف استقبلها مباشرة في شباك محمد العويس حارس الضيوف.

وبعدها بدقيقتين عزز عفيف التقدم لأصحاب الأرض عندما تابع تسديدة القائد تشافي التي تصدى لها العويس ليضعها في الشباك من زاوية صعبة من مدى قريب.

وقلص السوري عمر السومة الفارق للأهلي في الشوط الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 51 بعد لمس الكرة يد المدافع طارق سلمان لاعب السد داخل المنطقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن باختاكور الأوزبكي، ويحتاج الأهلي إلى الفوز في المباراة التي ستجمعهما يوم 20 من الشهر الجاري لاقتناص بطاقة التأهل الثانية بعدما ضمن السد بلوغ ثمن النهائي.