الهلال يهزم العين ويتأهل متصدراً مجموعته

تغلب الهلال السعودي على ضيفه العين الإماراتي بهدفين في المباراة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود ليؤكد تأهله إلى الدور الثاني متصدراً للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

واحتاج الهلال 14 ثانية فقط من بداية المباراة حتى تمكن لاعبه هتّان باهبري من افتتاح التسجيل بعدما انطلق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بكرة وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يمررها لزميله هتان باهبري الذي سددها في الشباك.

وسنحت للهلال أكثر من فرصة محققة وأبرزها للاعبه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسددها إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني كاد البرازيلي إدواردو أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله هتان باهبري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90 تمكن قائد الهلال محمد الشلهوب من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية لتسكن الشباك.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن الدحيل الوصيف، وبقي العين على رصيده السابق بنقطتين ليبقى في المركز الأخير.