باهبري يسجل أسرع هدف سعودي في تاريخ "أبطال آسيا"

أصبح هتان باهبري صاحب أسرع هدف سعودي في تاريخ دوري أبطال آسيا بعدما هز شباك العين بعد مرور 14 ثانية من بداية مباراة الهلال مع ضيفه العين الإماراتي يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالنسخة الحالية.

وسجل باهبري ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، خلف سباستيان سوريا الذي سجل هدفاً لمصلحة الخور القطري في مرمى بختاكور الأوزبكي في نسخة 2013، وذلك بعد مرور 9 ثوانِ من انطلاقة المباراة.

وسجل سلامات كوتيبيف لاعب لوكوموتيف طشقند الأوزبكي هدفاً بعد مرور 19 ثانية في مرمى شباب أهلي دبي بنسخة 2017، بينما أحرز محمد غازي لاعب ذوب آهن الإيراني رابع أسرع الأهداف في مرمى النصر السعودي في ثمن نهائي نسخة 2011 وذلك بعد مرور 28 ثانية فقط.

ويحل هدف الإيراني رضائي لاعب استقلال طهران في مرمى التعاون السعودي في المركز الخامس وذلك بعدما هز شباك الأخير عقب مرور 35 ثانية من انطلاقة المباراة التي انتهت بثلاثية لا رد لها للفريق الإيراني.

وأحرز البرازيلي نيلمار لاعب النصر الإماراتي السابق هدفاً في مرمى اتحاد جدة بنسخة 2016 عقب مرور 36 ثانية فقط من بداية المباراة، ما جعله سادس أسرع هدف في تاريخ المسابقة القارية.