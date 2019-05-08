المسحل ينسحب من الترشح لرئاسة اتحاد القدم

أعلن محمد المسحل الأمين العام السابق للجنة الأولمبية السعودية انسحابه من سباق الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم، وذلك بعد أيام من انتشار أخبار إعلامية حول عزمه التقدم لخلافة المستقيل لؤي الفواز.

وقال المسحل لبرنامج "في المرمى" من مدينة نيويورك الأميركية: أعلن توقفي عن الاستمرار في سباق الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم بسبب ظهور مستجدات لدي تحرمني من تقديم الإضافة لهذا المنصب.

وزاد: لم أكن أعرف أن شقيقي ياسر يجهز ملفه لخوض الانتخابات الرئاسية لاتحاد القدم السعودي، وحتى هو تفاجأ بعزمي دخول السباق الانتخابي، وبعد ذلك قررت التوقف عن الاستمرار في سباق الترشح رغم أنني لم أبدأ بعد، بسبب مستجدات تمنعني من خدمة كرة القدم السعودية.

وأعاد المسحل الذاكرة إلى فترته كرئيس للجنة شؤون المنتخبات، والتعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد صيف 2011، وقال: كان المنتخب يمر في وضع صعب من كافة النواحي، وحاولنا التفاوض مع مجموعة من المدربين لكنهم رفضوا العمل مع المنتخب، قبل أن نتعاقد مع فرانك ريكارد.