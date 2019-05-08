النصر واتحاد جدة يطيحان بالوصل والريان ويتأهلان إلى الدور الثاني

حجز فريقا النصر واتحاد جدة مقعدهما في الدور ثمن النهائي عقب فوزهما على فريقي الوصل الإماراتي، والريان القطري، 3-1 و2-صفر على التوالي، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية لدوري أبطال آسيا.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، حجز النصر مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 3-1، وتعادل الزوراء العراقي أمام ضيفه ذوب آهن الإيراني 2-2.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للنصر الذي انتظر 30 دقيقة حتى تمكن لاعبه البرازيلي جوليانو من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الضيوف.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه فهد الجميعة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 34 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وتمكن مهاجمه عبدالله السالم من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي جوليانو بقدمه في شباك الوصل. وعند الدقيقة 90 سجّل الوصل هدفه الوحيد عن طريق لاعبه خليل خميس الذي سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة عن ذوب آهن المتصدر، وبقي الوصل على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الاخير وبفارق نقطتين عن الزوراء الثالث.

وفي الدوحة لحق اتحاد جدة بالأندية السعودية بعدما وضع قدمه في الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه الريان القطري 2-صفر.

وسجّل هدف الاتحاد الأول مهاجمه ناصر الشمراني عند الدقيقة 62، وأضاف زميله البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني عند الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 10 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الوحدة الإماراتي المتصدر، وبقي الريان على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الأخير.