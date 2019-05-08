كيف استقبل عالم كرة القدم دخول شهر رمضان؟

تسابقت الأندية الأوروبية والسعودية بالتهنئة بدخول شهر رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك الموجهة إلى الجماهير العربية.

في إنجلترا قدم مانشستر سيتي ونجومه رياض محرز وبنيامين ميندي وإلكاي غندوغان التهنئة لجماهيرهم عبر "تويتر" و"فيسبوك" وكذلك موقع "إنستغرام"، وكذلك فعل جاره مانشستر يونايتد ونجمه الفرنسي بول بوغبا الذي قدم التهنئة لمتابعيه.

واختار أرسنال اللندني صورة مدفع رمضان لتهنئة متابعيه، أما ريال مدريد الإسباني فبارك لمتابعيه من قلب ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو"، أما لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم فقدم التهنئة لمتابعيه عبر "تويتر".

وقدم اللاعبون الأجانب في السعودية التهنئة لمتابعيهم بدخول شهر رمضان، ومنهم البرازيلي بيتروس لاعب النصر، والهلالي بافتمبي غوميز وكذلك التشيلي فيلانويفا، أما بطل كأس الملك توامبا لاعب التعاون فاختار انستغرام، وقدم إلتون جوزيه لاعب القادسية مقطعاً مصوراً لتهنئة متابعيه.