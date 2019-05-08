مباريات الشلهوب في آسيا "تفوق" مشاركات النصر وسيدني وأوراوا

تفوق محمد الشلهوب، قائد الهلال السعودي، على 8 أندية سبق لها الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة، بعدد المباريات التي خاضها منذ عام 2003.

واحتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنجاز محمد الشلهوب بعد خوضه 78 مباراة في دوري أبطال آسيا منذ نسختها الأولى في 2003، بعدما لعب مباراة الهلال والعين في خامس الجولات من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وساهم بتسجيل الهدف الثاني، يكون قد وصل لمباراته الـ78 آسيويا في النسخة الجديدة.

وعلى مستوى الأندية السعودية التي سبق لها خوض دوري أبطال آسيا منذ 2003، فإن الشلهوب برقمه يكون قد شارك في مباريات أكثر من أندية النصر والشباب والتعاون والفتح والاتفاق.

وشارك النصر في 4 بطولات بالنسخة الجديدة، لم يتخط دور المجوعات سوى في نسخة 2011 والتي لعب فيها 7 مباريات، فيما باقي النسخ الثلاث خاض 6 مباريات، ومن ضمنها الحالية كونه لعب أمام أجمك الأوزبكي في الدور التأهيلي للتصفيات، مع تبقي مباراة أمام ذوب آهن الإيراني، ليكون مجموع مشاركاته 25 مباراة.

ولعب الشباب 61 مباراة منذ 2003 في دوري أبطال آسيا، وشهدت نسختا 2010 و2013 أكثر مشاركة له بعدد 10 مباريات في النسخة الواحدة. ولعب الاتفاق نسخ 2009 و2012 و2013، في الأولى ودع البطولة من الدور الثاني، وخسر في الثانية في التصفيات التأهيلية، وفي الثالثة ودع البطولة من دور المجموعات، بمجموع 14 مباراة ككل.

وشارك الفتح في نسختي 2014 و2017، لعب في الأولى 6 مباريات في دور المجموعات، ليغادر البطولة، قبل أن يلعب في الثانية 7 مباريات بعدما فاز في التصفيات التأهيلية ويودع البطولة من دور المجموعات. وخاض التعاون نسخة واحدة في دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة، كانت قبل عامين، وودع خلالها البطولة من دور المجموعات.

وعلى صعيد الأندية الآسيوية التي سبقت وحققت البطولة بعدد مباريات أقل من 78، يتفوق لاعب الهلال على 8 أبطال سابقين للنسخة الجديدة، إذ يتصدر القائمة نادي غوانزو إيفرغراندي بطل نسختي 2013 و2015، إذ لعب في جميع مواسمه حتى الآن 76 لقاء مع تبقي مباراة واحدة في دور المجموعات من البطولة الحالية. ويتجاوز الشلهوب، نادي كاشيما أنتليز الياباني، حامل اللقب، بعدد المباريات، حيث لعب النادي ذو اللون الأحمر 60 مباراة منذ عام 2003.

كما يتفوق الشلهوب على ويسترن سيدني واندررز الأسترالي، 26 مباراة، بطل 2014، وأولسان الكوري، 44 مباراة، بطل 2012، وغامبا أوساكا الياباني، 69 مباراة، بطل 2008، أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل نسختي 2007 و2017، والذي لعب 61 مباراة في 16 عاماً.

وتخطى الشلهوب أيضا ناديي سيونغنام الكوري الذي لعب 52 مباراة وفاز ببطولة 2010، وأيضا مواطنه بوهانغ ستيلرز بطل 2009، والذي خاض 56 مباراة.