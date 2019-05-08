ناصر الشمراني أفضل لاعب في مباراة الاتحاد والريان

اختير المخضرم ناصر الشمراني مهاجم اتحاد جدة كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الريان القطري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعدما سجل هدفا، وأسهم بشكل كبير في فوز الاتحاد على الريان بهدفين دون مقابل ليؤمن تأهل فريقه إلى دور الستة عشر.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اختيار الشمراني كأفضل لاعب في المباراة.

وضمن الاتحاد التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية، ولكنه يحتاج للفوز بالمباراة الأخيرة أمام الوحدة الإماراتي، ليعتلي صدارة المجموعة.

ويمتلك الفريق 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، بفارق نقطتين عن الوحدة المتصدر، قبل المباراة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة بمدينة جدة.