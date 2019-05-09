اتحاد جدة يعلن سقوط فهد المولد في اختبار للمنشطات

أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، أنه تلقى إشعارا من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يفيد بسقوط فهد المولد في اختبار للمنشطات، لكنه أكد دعمه للاعب.

وكتب النادي في حسابه على تويتر بجانب نشر صورة للمولد "تلقى نادي الاتحاد إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول فهد المولد، يعكف مجلس الإدارة حاليا مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي".

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل، بينما ذكرت تقارير محلية أن المولد خضع لهذا الاختبار عقب مواجهة النصر في الدوري الشهر الماضي.

وسجل المولد هدف فوز الاتحاد 3-2 على النصر في الدوري يوم 13 أبريل نيسان في اللحظات الأخيرة، وهز شباك النصر مجددا في الانتصار 2 - 4 في قبل نهائي كأس الملك بعدها بأسبوعين.