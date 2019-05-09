تقارير: كاريو رفض النصر.. ويرغب الاستمرار في الهلال

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن الدولي البيروفي أندريه كاريو، لاعب الهلال، رفض فكرة الانتقال إلى النصر أو العودة إلى ناديه بنفيكا البرتغالي، ويرغب في الاستمرار مع الهلال.

وذكرت صحيفة "El Comercio" البيروفية أن كاريو يريد مواصلة تجربته مع الهلال، وقالت: وصل وكيل أعماله، إليو كاساريتو" إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتحديد مستقبل كاريو، ودخلت مفاوضات كاريو مع الهلال لحظاتها الهامة، منذ وصول وكيل أعماله.

وأضافت: تشير المصادر إلى أن الأسبوعين المقبلين ستكون هناك إجابة محددة حول مستقبل كاريو، الذي أصبح في الموسم الحالي أحد أهم اللاعبين المفضلين لدى جماهير الهلال.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أكدت في تقرير صحافي الأسبوع الماضي، أن مدرب النصر روي فيتوريا طلب التعاقد مع كاريو، لاسيما أنه سبق ودربه في بنفيكا البرتغالي.

وذكرت "أبولا" يوم الخميس، أن الهلال يواصل مفاوضاته مع وكيل كاريو، فيما أشارت تقارير في أميركا الجنوبية إلى أنه من المتوقع أن يرفع الهلال عرضه إلى 15 مليون يورو، وهو المبلغ المحدد في عقد إعارة اللاعب إذا ما رغب النادي في شرائه.

بدورها، عنونت "ريكورد" البرتغالية خبرها بـ "كاريو قريب من البقاء في الهلال"، وأوضحت: كاريو "27 عاما" على بعد خطوة واحدة من تأكيد استمراريته في الهلال، ووفقا للصحافة البيروفية، فإن وكيل أعماله يبذل قصارى جهوده لإنهاء تعاقد كاريو مع الهلال، وتشير الأخبار إلى أن عملية الشراء ستتم بمبلغ 15 مليون يورو.