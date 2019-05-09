فوساتي: لا أعرف لماذا رحلت.. وإدارة الأهلي حذرتني

كشف الأوروغوياني خورخي فوساتي أن إدارة أهلي جدة، حذرته من بعض اللاعبين قبل إقالته من تدريب الفريق الأول، مؤكدا أنه لا يعرف السبب الرئيسي الذي جعله يغادر النادي، ولفت إلى أن هناك من يتدخل في اختيار التشكيلة الأساسية.

وقال صاحب الـ 66 عاما في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: لا أعرف حقا لماذا غادرت الأهلي، لا يوجد أحد في النادي ذكر لي الأسباب، لكنني أعتقد أن لدى إدارة النادي نظرة مختلفة بشأن من يقود الفريق ويتحكم به، ويعتقدون أن بعض اللاعبين يمكن أن يتدخلوا في التشكيلة واختيار الأسماء، وهذا أسلوب لا يعجبني ولا يمكن أن أتقبله.

وأضاف: اختارت إدارة النادي اتباع ما يريده اللاعبون، هذا ما أراه السبب الذي يبرر إقالتي، لأنني لا أرى أن النتائج سبب التخلي عني.

وأكد فوساتي أن هناك لاعبين يتدخلون في التشكيلة الأساسية، موضحا: الأمر غريب بالنسبة لي لأنه بعد مرور أسبوع من تسلم قيادة الفريق، استمعت إلى الكثيرين وإلى جميع من يهمهم أمر الأهلي، بشأن الأمر الذي يسود في النادي، والجميع يعرف أن هذا ما يحدث حقا، لا أقول إن الأمر خاطئ ولكنني أختلف مع وجهة النظر والفلسفة، وأستمع إلى الآراء وفي النهاية أنا من أقرر.

وزاد: لا أستطيع أن أعلن أسماء اللاعبين في العلن، لأنه ليس الهدف الذي أسعى إليه، أشرت إلى الفارق بيني وبين ما كان سائدا في النادي، وأخبرني رئيس النادي ومدير الكرة بأن هناك لاعبين يريدون أن يضعوا التشكيلة بأنفسهم، وقالا لي إن هناك 4 أو 5 لاعبين يتدخلون ويفرضون هذه الأمور، وتساءلت لماذا يحدثاني عن هذا.. الأجدر حل الأمر مع اللاعبين.