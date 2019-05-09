كيف يحسم النصر أو الهلال اللقب لمصلحته؟

تعتمد الأندية في الجولة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على فوزها ونتائج الفرق الأخرى في الجولة، إذ ينتظر النصر في حال فوزه على الحزم، تعثر الهلال أمام الاتفاق كي يحسم لقب الدوري رسمياً.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن الهلال، ولاعبو المدرب البرتغالي روي فيتوريا ينتظرون خسارة أو تعادل الهلال مع الاتفاق في ذات الجولة، في حال فوزهم على الحزم، ليحسموا لقب الدوري.

ويبقى الأصفر العاصمي في الصدارة ويؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة إن فاز في مباراته يوم السبت وانتصر الهلال أيضا في مباراته. وسيكتب سيناريو التأجيل للجولة الأخيرة أيضا في حال عدم فوز النصر في جولته المقبلة وخسارة الهلال أو تعادله في مباراته.

وفي المقابل، سيتصدر أزرق الرياض في حال فوزه في مباراته وخسارة النصر أو تعادله، ليذهب الحسم للجولة الأخيرة. وفي حال تعادل كل من النصر والهلال بالنقاط في ختام المسابقة فإن النصر ينال اللقب بفارق المواجهات المباشرة بعد أن هزم الهلال إيابا وتعادلا ذهابا في الدوري.

وفي حسابات الهبوط، فقد ودع أحد المسابقة رسميا، وسيرافقه فريقان مباشرة فيما سيلعب فريق آخر الملحق مع رابع دوري الدرجة الأولى. ويقع الباطن في المركز 15، 25 نقطة، فالفوز على أحد وخسارة القادسية والفيحاء والحزم يؤجل الحسم، والنتيجة ذاتها في حال تعادل الباطن وخسارة أو تعادل كل من القادسية او الفيحاء. ويتواجد القادسية في المركز 14، برصيد 27 نقطة ويحتاج الى 4 نقاط لضمان بقائه، فالفوز أمام الوحدة وخسارة الفيحاء أو الحزم، يحجز به مقعده للموسم المقبل أما التعادل أو الخسارة فقرار هبوطه من عدمه يؤجل للأسبوع الأخير.

ويحتل الفيحاء المركز 13 برصيد 28، إذ يحتاج لفوزين في آخر جولتين على الرائد والوحدة منافسيه المباشرين على البقاء، وهي 6 نقاط قد تجنبه الهبوط وربما تقوده لخوض الملحق بحسب نتائج بقية الأندية المنافسة.

ويستقبل الحزم، المركز 12، النصر المنافس على اللقب، والفوز في المباراتين المقبلتين يضمن استمراره أما عن التعادل أو الخسارة فقد يقودانه لخوض الملحق. ويقع الاتحاد في المركز 11 برصيد 31 نقطة، وهو بحاجة لثلاث نقاط في مباراتيه المتبقيتين أمام الفتح وأحد لضمان البقاء دون انتظار نتائج المباريات الأخرى. والاتفاق صاحب المركز العاشر برصيد 33 نقطة، فهو معني أيضا بالهبوط المباشر إذا خسر آخر مواجهتين، الأولى على ملعبه أمام الهلال والثانية في جدة أمام الأهلي.

ويحتل الرائد المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ويحتاج لنقطة من مباراتيه أمام ضيفه الفيحاء ومضيفه الفتح ليضمن بقاءه بعيدا عن حسابات الملحق.