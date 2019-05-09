"الآسيوي" يرفض احتجاج الزوراء على حكم مباراة النصر

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من جانب نادي الزوراء العراقي، بخصوص أداء الحكم أحمد الكاف، الذي أدار لقاءه أمام النصر السعودي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وكان الفريقان قد التقيا على ملعب كربلاء بالعراق، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حيث فاز النصر 2 - 1.

وشهدت المباراة حصول ثنائي الفريق العراقي صفاء هادي ومصطفى جبر على إنذارين، وسط اعتراضات من لاعبي وإداريي الفريق خاصة بعد احتسابه 6 دقائق وقت بدل ضائع نجح خلالها النصر في تحقيق الفوز.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن ذوب أهن أصفهان الإيراني المتصدر، فيما يحتل الزوراء العراقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الوصل الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.