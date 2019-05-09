"المحترفين" تعلن عن إقامة حفل ضخم لتكريم نجوم الدوري

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء، تكريم نجوم الموسم الرياضي الحالي 2018 – 2019م لأول مرة في تاريخها، وذلك عبر حفل رياضي ضخم يقام نهاية الموسم الرياضي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وصنفت اللجنة الفنية بالرابطة الجوائز على ستة فروع هي: جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي، جائزة القفاز الذهبي؛ فيما أنهت اللجنة وضع المعايير الفنية لاختيار الفائزين في كل فرع، والذين سيحصل كل منهم على مبلغ 100 ألف ريال، وذلك في الحفل الذي تقيمه الرابطة بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مباشرة.

ووفقا للمعايير الفنية فإنه سيتم اختيار 5 لاعبين لكل فرع من فروع الجائزة عدا جائزتي الحذاء والقفاز الذهبي من قبل اللجنة الفنية بالرابطة، على أن يتم اختيار الفائز بينهم عن طريق التصويت، والذي تم تجزئته على أربع فئات نصيب كل فئة منه 25%، حيث تم منح 16 صوتاً لمدربي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومثلها لقائدي أندية الدوري، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين، فيما تم فتح عدد المصوتين من الجماهير الرياضية، على أن يكون حجم تأثيرها في التصويت 25% أيضاً.