آل معمر ينضم إلى "تنفيذي" روابط الدوريات العالمية

انضم مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى عضوية المجلس التنفيذي لروابط الدوريات العالمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الجمعة في باريس والذي استضافته رابطة الدوري الفرنسي.

ويضم المجلس التنفيذي 12 عضوا من الجمعية العمومية التي تتكون من 39 عضوا يمثلون الدوريات المحترفة في العالم.

ودخل ممثل الدوري السعودي إلى جانب الياباني في المجلس عن قارة آسيا، حيث جاء الاختيار بناء على معايير خاصة وضعتها إدارة الروابط العالمية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعض المسائل المتعلقة بكرة القدم، وتبادل وجهات النظر مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن بينها روزنامة كأس العالم للأندية، وقائمة المرشحين من كل قارة، إلى جانب آلية توزيع العوائد المادية، إضافة إلى عدد من الأمور التطويرية لكرة القدم والتي أحيلت إلى المجلس من قبل فيفا لتقديم المقترحات بخصوصها.

ومن جانبه، قال مسلي آل معمر أن انضمامه للمجلس جاء بناء على ما حققه الدوري السعودي في التصنيف الخاص بمنظمة الروابط العالمية، حيث جاء ضمن أعلى 12 دوريا في العالم متفوقا على دوريات أوروبية ولاتينية متقدمة.

وأضاف آل معمر: تم توجيه الدعوة إلى رئيس وأعضاء المجلس لعقد الاجتماع القادم في الرياض، حيث سيكون اللقاء فرصة لتعزيز علاقات الكرة السعودية ومسؤوليها بقيادات دولية مؤثرة.