مرحلة الحسم.. الحزم يستضيف النصر والهلال يواجه الاتفاق

يدخل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت، مرحلة الحسم حيث يبحث النصر عن المحافظة على صدارته والاقتراب أكثر من اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، ويسعى الهلال لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة حينما يواجه مضيفه الاتفاق، في حين يتطلع الشباب للحصول على مقعدٍ آسيوي حينما يستضيف التعاون، ولذات الهدف يواجه أهلي جدة ضيفه الفيصلي، في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفي القصيم يبحث النصر عن تحقيق ثلاث نقاطٍ حينما يواجه مضيفه الحزم ستبقيه في الصدارة وستقربه من لقب الدوري، ولن تكون مهمة النصر سهلة لاسيما وأن الحزم من الفرق الصعبة والمميزة على ملعبه، وهو ما سيجعل المباراة قوية بين الطرفين.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا أن لا تؤثر الغيابات على فريقه خاصة اللاعبين البرازيلي بيتروس وعبدالله الخيبري، حيث من المتوقع أن يشارك اللاعبون إبراهيم غالب وعبدالعزيز الجبرين كبديلين لهما.

ويتصدر ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف، ويعلم النصراويون أن فوزهم على الحزم وتعثر منافسهم الهلال أمام الاتفاق سيمنحهم لقب الدوري قبل نهاية الدوري بمرحلة.

وفي المقابل يأمل الحزم في تحقيق على الأقل نقطة تبعده عن مناطق الخطر التي تحاصر الفريق، ويدخل الحزم المباراة وهو في المركز 12 برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الهلال إلى إبقاء حظوظه قائمة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق الجريح، ويأمل الهلال في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلة السابقة بخسارته أمام التعاون بثنائية نظيفة ليفقد الصدارة لصالح النصر.

ويعلم الهلاليون أنه لا مجال لديهم للتفريط بالنقاط، حيث إن التعادل أو الخسارة قد تمنح النصر اللقب مباشرة في حال فوزه على الحزم.

ويبحث الاتفاق عن استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الثلاث الماضية بخسارتيه أمام الوحدة والاتحاد وتعادله أمام الفتح، ويدخل الاتفاق المباراة وهو في المركز 10 برصيد 33 نقطة وبفارق 6 نقاط عن القادسية صاحب المركز 14.

وفي صراع المقعد الآسيوي يتطلع الشباب لتحقيق فوزٍ على التعاون، يضمن به المشاركة في الملحق الآسيوي، ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن التعاون الذي ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا عقب تحقيقه لقب كأس الملك.

وعلى الطرف الآخر، يسعى الأهلي للبقاء في دائرة المنافسة للحصول على المقعد الآسيوي الأخير حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي.

ويعلم الأهلاويون أن مهمتهم صعبة في الحصول على المقعد المؤهل للملحق الآسيوي، حيث يحتاج له الفوز على الفيصلي والاتفاق مع تعثر الشباب في آخر مباراتين والتي ستكون أمام التعاون والهلال.