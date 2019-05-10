هيلدر: طلبت من اللاعبين حصد نقاط الهلال

أكد البرتغالي هيلدر كريستوفاو، مدرب الاتفاق، أن فريقه يركز على كيفية حصد نقاط الهلال، موضحا أنه لا يكترث بالماضي ولا يفكر إلا في مهمته.

وأضاف هيلدر في المؤتمر الصحافي الذي عقد، يوم الخميس: وجدت ناديا منظما إداريا ورئيسا عاشقا للكيان، عملت على إعادة الثقة للاعبين، وطلبت منهم عدم التفكير فيما حدث في بداية الموسم والتركيز فقط على المرحلة المقبلة وكيفية حصد نقاط الهلال.

وأشار إلى أن مواجهة الهلال ستكون صعبة، لكن فريقه سيقاتل للظفر بالنقاط، ولفت إلى أن المرحلة الماضية تركزت على التحضيرات لهذه المباراة.

واتفق اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف مع مدربه بصعوبة مباراة الهلال، مؤكدا أن الخصم ينافس على البطولة ويسعى أيضا لتحقيق النقاط كاملة، مشددا على أهمية القتال في آخر لقاءين في المسابقة لتحقيق النقاط كاملة.

ويستضيف الاتفاق فريق الهلال، يوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.