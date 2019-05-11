الأخضر الشاب يتعادل مع المكسيك ودياً

تعادل المنتخب السعودي للشباب مع نظيره المكسيكي، 1 - 1، ودياً في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا.

وسجل تركي العمار هدف الأخضر الشاب الوحيد في اللقاء عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد المنتخب المكسيكي بهدف التعادل في الدقيقة 67 من المباراة.

وكان الأخضر الشاب قد لعب مع منتخبات السنغال وأوروغواي والأرجنتين وجنوب إفريقيا ودياً قبل المغادرة إلى معسكره الحالي في النمسا، والذي بدأه بمواجهة نيجيريا وكولومبيا. ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أخيرة أمام البرتغال في بولندا قبل بداية المونديال.

ويتواجد الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة في مونديال بولندا 2019، حيث سيلعب أولى مبارياته أمام فرنسا في 25 مايو الجاري، ومالي في 28، وبنما في 31، بختام دور المجموعات من كأس العالم.