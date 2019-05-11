الأخضر الشاب يستعد للمكسيك.. والبريكان يلتحق بالمعسكر

يخوض المنتخب السعودي للشباب يوم السبت مباراته الودية الثالثة أمام المكسيك، ضمن معسكره الإعدادي في النمسا، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا.

ويلعب الأخضر الشاب أمام المكسيك في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا.

وعاود لاعبو الأخضر الشاب تدريباتهم يوم الجمعة على ملعب ثيرمن بعد الراحة التي منحها إياهم الجهاز الفني يوم الخميس بعد ودية كولومبيا، كما التحق فراس البريكان إلى المعسكر بعد فراغه من المشاركة مع النصر في دوري أبطال آسيا.

وسيلعب الأخضر الشاب أمام المكسيك وبعدها أمام البرتغال في بولندا، قبل البدء بخوض المونديال أمام منتخبات بنما ومالي وفرنسا.