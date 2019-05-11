رولي بونيفاسيا يدعم صفوف الفيصلي الموسم المقبل

أعلن الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، تعاقده مع رولي بونيفاسيا، عاماً واحداً، ليكون أول صفقات الفريق للموسم المقبل.

وبدأ بونيفاسيا، 27 عاماً، الذي يلعب كوسط متقدم، مشواره في أياكس الهولندي، حيث تدرج في فئاته السنية قبل أن يمثل الفريق الأول في عام 2010 ومنه إلى بريدا في 2011 وصولا إلى رودا. وتعد أندية ويلنغتون وويسترن سيدني الأسترالية هي الأولى التي يمثلها بونيفاسيا خارج هولندا وأوروبا ككل.

ويقع الفيصلي حاليا في المركز السادس في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 43 نقطة، بعيدا عن صراع البقاء أو المنافسة على مقعد آسيوي، وسيواجه في الجولتين القادمتين كل من الأهلي والتعاون.