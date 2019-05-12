أبها يحسم لقب دوري الدرجة الأولى

توج أبها بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى قبل جولة من نهايته وذلك بعد تعادل منافسه ضمك مع العين يوم السبت.

وكان أبها الذي ضمن صعوده إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين رفقة ضمك، قد خسر مباراته الماضية أمام القيصومة 3-1، لكن تعادل العين مع ضمك، ضمن حسم الأول القب الدوري.

وسيتم تتويج أبها بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف الخليج على أرضه يوم الأربعاء.

وتتنافس فرق الخليج والعدالة والجيل على بطاقتي التأهل المباشر والملحق، بعدما تعادل الأول والثاني 2-2 وأبقى رصيدهما عند 59 نقطة و60 على التوالي.