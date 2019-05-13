سوموديكا: لم أتفق مع ستيوا بوخارست.. وأفكر فقط في الهلال

نفى ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب السعودي، توصله لاتفاق مع نادي ستيوا بوخارست الروماني، من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وأكد أنه يركز على مواجهة فريقه المقبلة ضد الهلال.

ونشرت صحيفة " fanatic" الرومانية، يوم الاثنين، تصريحا للمدرب الروماني "48 عاما"، قال خلاله: تركيزي حاليا منصب نحو مباراة فريقي أمام الهلال، يوم الخميس، في ختام منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومن ثم سأرى مستقبلي مع الشباب، علما أنني لم أناقش أي شيء مع جيجي بياكلي، مالك نادي ستيوا بوخارست.

وأضاف: بعد 10 أيام سأعود إلى رومانيا، وسأرى بعدها مستقبلي.. ولا يزالي لدي مباراة صعبة للغاية أمام الهلال، وأنا حاليا أفكر فيها فقط، وعندما تنتهي البطولة سأرسم الخطة.

وأشارت الصحيفة الرومانية إلى أن سوموديكا أعلن قبل أسبوع تقريبا أنه سيجتمع مع مسؤولي نادي الشباب، وذكر التقرير: يتمتع سوموديكا بعلاقة جيدة مع مالك ستيوا بوخارست، وقبل بضعة أيام كشف جيجي بيكالي أنه سيتعاقد مع المدرب الروماني، وقال في تصريحات متداولة: سوموديكا أكد لي أنه يريد العمل معي خلال الموسم المقبل.

ويتواجد الشباب في المركز الثالث بترتيب الدوري، ويطمح الفريق للحفاظ على المركز الثالث من أجل حجز مقعد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ووقع سوموديكا مع الشباب في يوليو الماضي لمدة موسمين، بدأ المهاجم السابق مشواره التدريبي قبل 11 عاما عبر فريق روكار بوخارست نادي العاصمة الرومانية، قبل أن يدرب عدداً من الفريق في بلاده، كما خاض تجارب في الدوري اليوناني والشعب الإماراتي وقيصرى سبور التركي.