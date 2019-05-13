الفرنسي غوميز: الهلال أفضل نادٍ في آسيا

وصف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، فريقه الهلال بأفضل نادٍ في القارة الآسيوية، كاشفا عن أن الأزمة المالية التي عانى منها غلطة سراي التركي جعلته يتعاقد مع الهلال في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال غوميز "33 عاما" في حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: واجه غلطة سراي صعوبات مالية في الفترة الماضية، وبعدها قررت الانتقال إلى الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية، وأنا ألعب حاليا في أفضل نادٍ بآسيا.

وأضاف: الأموال أحد الأسباب التي دفعتني للمجئ إلى الهلال، كما أنه يحقق البطولات ويمتلك كافة القدرات التي تمكنه من تحقيق الألقاب، لذلك قررت التعاقد مع الفريق.

وكشف غوميز أنه يحرص على تقديم وجبات الطعام للفقراء خلال شهر رمضان في السنغال، وأردف: وأعمل أيضا على مساعدة الفقراء الموجودين في شوارع باريس.

وشدد الدولي الفرنسي السابق على أن تجربته مع سوانزي سيتي الإنجليزي جعلته أكثر نضجا ليصبح لاعبا رائعا.

ويتواجد غوميز في المركز الثالث بسلم ترتيب الهدافين بـ 19 هدفا مع الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وذلك خلال 29 مباراة خاضها مع الفريق، كما يحتل الهلال المركز الثاني في المسابقة خلف النصر بفارق نقطة واحدة، وتبقت جولة أخيرة لحسم الدوري.