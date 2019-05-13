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هيلدون راموس يمدد تعاقده مع التعاون لمدة موسمين

المصدر: العربية.نت
رئيس نادي التعاون خلال تجديد التعاقد مع هيلدون راموس
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أعلن نادي التعاون، المنافس بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تجديد عقد اللاعب هيلدون راموس لمدة موسمين إضافيين يوم الاثنين.

وأصدر التعاون بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيه: جددت إدارة النادي عقد اللاعب راموس لموسمين إضافيين، ليستمر لاعبا تعاونيا حتى عام 2022.

وأضاف البيان: محمد القاسم رئيس النادي وقع العقد مع اللاعب بحضور وكيل أعماله.

وأعرب هيلدون عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع التعاون، متعهدا بتقديم المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة رفقة زملائه، من أجل مستقبل الفريق.

وساهم هيلدون راموس مؤخرا في تتويج فريق التعاون بطلا لكأس الملك هذا الموسم، بعد فوز قاتل ومثير 2 - 1 على حساب نظيره الاتحاد في المباراة النهائية.

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#كأس الملك, #التعاون, #راموس

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