الأخضر الشاب يختتم معسكر بولندا بلقاء سلوفينيا

يختتم المنتخب السعودي للشباب يوم الثلاثاء معسكره الإعدادي المقام في النمسا بلقاء منتخب سلوفينيا وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم للشباب في بولندا أواخر الشهر الجاري.

وتعد ودية سلوفينيا الرابعة للمنتخب السعودي للشباب بعدما واجه كلاً من نيجيريا وكولومبيا والمكسيك في مباريات ودية بالمعسكر الحالي.

ومر إعداد الأخضر الشاب بأربع مراحل بدأت في الدمام شهر يناير الماضي عندما التقى منتخب السنغال مرتين، وفي مارس أقام معسكراً إعدادياً بين الرياض وإسبانيا واجه خلاله أوروغواي والأرجنتين، وفي الشهر الماضي خاض معسكراً إعدادياً في أبها ولعب خلاله مباراتين أمام جنوب إفريقيا، قبل أن ينتقل إلى النمسا.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي للشباب كلاً من فرنسا ومالي وبنما، على أن تنطلق بطولة كأس العالم في مدينة ليسير.