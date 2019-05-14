التحكيم الرياضي: النظام الأساسي يمنع الهلال من اللجوء إلى المركز

كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي، أنه لا يحق لنادي الهلال التظلم أمام المركز وفقا للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، وذلك على خلفية الطعن المقدم ضد نظامية مشاركة محمد القرني لاعب نادي الوحدة.

ونشر مركز التحكيم الرياضي، يوم الثلاثاء، بيانا صحافيا، قال فيه: تقدم الهلال بطلب تطبيق إجراءات التحكيم الاستئنافي على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في احتجاج النادي في الطعن بنظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني.

وأضاف البيان: القرار الاستئنافي في محله.. احتجاج نادي الهلال في الطعن حول نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة.. ومن ثم يكون موضوع الطلب هو عدم الأهلية القانونية، والنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، والذي تم إضافته بموافقة الجمعية العمومية في سبتمبر 2018، ينص على أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بالاتحاد والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية لا يجوز التظلم عليها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأمر الذي يمنع الهلال من اللجوء إلى المركز في حالات الأهلية القانونية، إضافة إلى كون هذا البند يتعارض مع نصوص النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وواصل: النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لم يتضمن أي مادة تحكم الحالات التي يكون فيها نصوص تمنع من اللجوء إليه، كما أنه خلا من آليات التعامل مع احالات التي ينشأ فيها تعارض بين نصوصه ونصوص أنظمة أخرى تتقاطع معه، وكذلك لم يتضمن أي مادة تمنح لنصوصه العلو والسمو على غيرها من الصوص التي تعارض نصوص نظامه الأساسي، الأمر الذي يجعل هذه الحالة ضمن نطاق النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والتي تنص على أن من ضمن اختصاصات مجلس إدارة مركز التحكيم "الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام".

واختتم البيان بـ : بناء على ذلك فإن مجلس إدارة المركز واستنادا إلى الاختصاص الممنوح له من النظام الأساسي للمركز، قرر عدم الموافقة على قبول طلب التحكيم كمنازعة لدى المركز في ظل وجود نص يمنع نادي الهلال من اللجوء إلى المركز، وبذلك لم يتم قيد الطلب ولا النظر فيه وإصداره قرارا بشأنه.