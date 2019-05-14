ريجيكامب: حمدالله لاعب رائع.. والهلال الفريق الأفضل في الدوري

وصف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الهلال السابق، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، بالرائع وصاحب الإمكانات العالية على مستوى تسجيل الأهداف، مشيراً إلى أن فريقه السابق الأفضل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر حمدالله "28 عاما" قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "32 هدفا"، ونال، يوم الثلاثاء، جائزة أفضل لاعب الجولة للمرة السادسة.

وقال ريجيكامب "43 عاما" المدرب الحالي للوصل الإماراتي لـ "العربية.نت": يضم الدوري السعودي هذا الموسم نوعية مميزة من اللاعبين الأجانب، من بينهم عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الذي قدم موسما رائعا على صعيد الجانب التهديفي وأثبت أنه لاعب مميز جدا.

وحول الأسباب التي أثرت على الهلال خلال الموسم الجاري، لاسيما على صعيد الدوري وكأس الملك، بجانب خسارة نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أوضح المدرب الروماني: لن أتحدث عن ما مر به الهلال من سلبيات في الموسم الحالي، لأنني لست مدربا للفريق، لكنني متأكد أن لديهم أفضل فريق في السعودية، وربما تأثر الهلال من ضغط المباريات والإصابات.. وأتمنى من كل قلبي أن ينجح في تحقيق لقب الدوري.

وأردف: الهلال سيبقى في قلبي إلى الأبد.. لكن المنطق حاليا يشير إلى أن النصر قريب من الدوري، لأنه المتصدر حالياً وتبقت جولة واحدة.

وبخصوص تصريحاته السابقة، حول إمكانية عودته إلى تدريب الهلال في الفترة المقبلة، ذكر: أنا مرتبط بقعد يمتد إلى عامين مع الوصل الإماراتي.. لكنني ذكرت في تصريح سابق أنني سأعود يوما ما إلى الهلال لاستعادة اللقب الذي سرق منا في نهائي دوري أبطال آسيا.. وسنرى ما سيحدث.

ورأى ريجيكامب أن زيادة عدد المحترفين في الدوري السعودي إلى 8 أجانب رفع من قوة الدوري، وزاد من حدة المنافسة بين جميع الأندية، وأضاف: المنافسة أصبحت رائعة جدا، لاسيما على مستوى اللقب، والجميع يترقب الآن الجولة الأخيرة والختامية في المسابقة لمعرفة بطل الدوري، وهذا أمر رائع بالنسبة للمتابعين.