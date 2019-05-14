وفاة نيبوشا مدرب أهلي جدة السابق

فارق المدرب الشهير نيبوشا الذي سبق له قيادة أهلي جدة، الحياة يوم الاثنين عن عمر يناهز السبعين عاماً وذلك في أحد المستشفيات بالعاصمة الصربية بلغراد.

وأكمل نيبوشا يوم الاثنين عامه السبعين، وهو اليوم الذي شهد مفارقته للحياة بعد مرض عانى منه طويلاً وقضى آخر أيامه في مستشفى "دراغيستا ميجوفيتش" في بلغراد.



وجاء نيبوشا إلى أهلي جدة في العام 2005، واستطاع صناعة جيل لا ينسى يتقدمهم تيسير الجاسم وياسر المسيليم وكذلك اللاعب المعتزل مالك معاذ.

وحقق نيبوشا مع الفريق بطولتي كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد عام 2007 وكلاهما على حساب الغريم التقليدي الاتحاد.