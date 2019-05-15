حسم الجولة الأخيرة يشغل السعوديين والبرتغاليين والألمان

ينضم الدوري السعودي إلى عدة دوريات عالمية انتظرت حتى الجولة الأخيرة لمعرفة بطلها، خلال الموسم الحالي بعدما استطاع كل من النصر والهلال الفوز في الجولة قبل الأخيرة.

وسيلعب الفريقان يوم الخميس الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيواجه النصر الباطن بهدف الفوز لحسم اللقب، فيما سيلعب الهلال أمام الشباب للفوز وفي أمل تعثر النصر.

ومن أشهر الدوريات التي انتظرت حتى الجولة الأخيرة لمعرفة البطل، هي البطولة الإنجليزية، والذي كان الصراع فيها بين مانشستر سيتي وليفربول على أشده، إلا أن الأول حقق فوزا كبيرا على برايتون ليحرم ليفربول من الفوز ببطولته الدورية الأولى منذ 29 عاما.

وفي ألمانيا تذهب الأنظار نحو قمة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت، ودورتموند وبوروسيا موشنغلادباخ، فالفريق الأصفر والأسود يأمل الفوز وتعثر العملاق الأحمر، فيما سيهدف بايرن إلى الفوز أو التعادل لحسم اللقب.

ويبتعد بنفيكا البرتغالي بفارق نقطتين عن بورتو مع تبقي جولة واحدة لحسم اللقب بينهما يوم السبت المقبل، حيث سيلعب المتصدر مع سانتا كلارا والوصيف مع سبورتنغ لشبونة.

ويعد أياكس بطلاً للدوري الهولندي في الموسم الحالي رغم أن الحسم لم يتم بشكل رسمي، إذ يحتاج أيندهوفن إلى الفوز بفارق 14 هدفاً وخسارة أياكس في الجولة الأخيرة.

وفي الدوري التركي، تتبقى جولتان لحسم اللقب الذي يتنافس عليه غلطة سراي واسطنبول باشكشهير حيث يتعادلان في عدد النقاط، 66، مع وجود بشكتاش ثالثا والذي يبتعد عنهما بأربعة نقاط.

وفي البطولات العربية، يلعب الشارقة أمام الوحدة والإمارات في الجولتين الأخيرتين، فيما يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة انتصاراته مع تعثر الشارقة لخطف الصدارة واللقب. وفاز الكويت بلقب الدروي الكويتي بعدما حسمه في الجولة الأخيرة بفوز عريض على السالمية قابله خسارة القادسية، الوصيف، من الشباب.