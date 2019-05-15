حمدالله.. ترك حديقة الحيوانات ليكسر الأرقام القياسية

بدأ عبدالرزاق حمدالله من أحياء مدينة آسفي المغربية، وانطلق من هناك إلى أوروبا وآسيا وصولاً إلى السعودية إذ يحتل صدارة ترتيب هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 هدفاً مع بقاء جولة واحدة على نهاية المسابقة.

مع آسفي خطف حمدالله لقب هداف الدوري المغربي، ورحل إلى النرويج لتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، وبعدها انتقل إلى الصين، وهناك في الشرق الآسيوي عانى المهاجم الهداف من حاجز اللغة وعدم القدرة على التواصل مع الناس، ليحول اهتمامه إلى الاعتناء بالحيوانات وتحديداً قططه التي باتت مشهورة في "إنستغرام".

ومع النصر، أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً في موسم واحد متفوقاً على الأسطورة ماجد عبدالله، وهو ثاني لاعب نصراوي يصبح هدافاً للدوري وكأس الملك بعد ماجد كذلك، و تمكن المهاجم المغربي من أن يصبح صاحب أطول سلسلة تسجيل في تاريخ دوري المحترفين السعودي .. متخطياً ويسلي لاعب الهلال وذلك بعد تسجيله في ثلاث عشرة مباراة متتالية في البطولة، هو هداف الأجانب في فريقه النصر على الاطلاق بفارق ستة عشرهدفا عن البولندي أدريان.

وبات حمدالله أول لاعب أجنبي ومحلي يُسجل أربعة وثلاثين هدفا .. كاسرا رقم حمزة إدريس .. كأكثر اللاعبين المسجيلن في موسم واحد في تاريخ الدوري .. بعدما احتفظ إدريس بالرقم طيلة ثمانية عشر عاما .



ووصل حمد الله إلى العالمية .. بتفوقه على كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وكيليان مبابي .. حيث أصبح المغربي ثالث أكثر لاعب تسجيلا على مستوى العالم هذا الموسم .