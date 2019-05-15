ليلة الحسم.. النصر في مهمة الباطن والهلال أمام عقبة الشباب

يستدل الستار يوم الخميس على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يبحث النصر عن التتويج باللقب حينما يواجه الباطن، في حين يستضيف الهلال جاره الشباب، وفي صراع المقعد الآسيوي يتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الاتفاق، ويلعب التعاون أمام ضيفه الفيصلي، في ختام المسابقة.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض سيكون النصر على موعدٍ مع الفرح في حال حقق الفوز على ضيفه الباطن الهابط لدوري الدرجة الأولى.

ويدخل النصر المباراة وهو يبحث عن الفوز الذي سيمنحه اللقب مباشرة في حين أن تعثره بالتعادل أو الخسارة سيجعله ينتظر نتيجة لقاء الهلال والشباب. ويتصدر النصر الترتيب برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة عن وصيفه وغريمه التقليدي الهلال.

وسيكون بإمكان البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الاستعانة بالثنائي البرازيلي بيتروس العائد من الإيقاف وزميله عبدالله الخيبري والذي تعافى من الإصابة. ويعول فيتوريا كثيراً على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي سجّل هاترك جديد في مباراة الفريق الماضية أمام الحزم.

وفي المقابل ستكون هذه المباراة تحصيل حاصل للباطن الذي هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام ضيفه أحد 1-صفر، ليتجمد رصيده عند النقطة 25 في المركز قبل الأخير. وعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض يسعى الهلال لتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه في الحصول على اللقب في حال خسارة المتصدر النصر، حينما يواجه جاره الشباب.

ويعلم الهلاليون صعوبة المواجهة كون الشباب يبحث عن المقعد الآسيوي، والذي ينافسه عليه الاهلي والذي سيواجه الاتفاق. وأجل الهلال حسم اللقب لصالح النصر عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، في المرحلة الماضية. ويحتاج الهلال للتتويج باللقب إلى الفوز على الشباب وتعثر غريمه التقليدي النصر بالتعادل أو الخسارة من أمام الباطن.

وفي المقابل سيدخل الشباب المباراة بكامل لاعبيه بحثاً عن فوزٍ سيعيد الفريق للمنافسات الآسيوية بعد غياب استمر لعدة سنوات. ويحتاج الشباب إلى الفوز فقط لكي يضمن حصوله على المركز الثالث والذي سيؤهله للمشاركة في الملحق الآسيوي. في حين أن الخسارة أو التعادل سيجعله ينتظر نتيجة لقاء الأهلي والاتفاق كونه تفصل بينه وبين الأهلي نقطتان فقط.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه قائمة في الحصول مقعدٍ آسيوي. ويحتاج الأهلي إلى الفوز وتعثر منافسه على المقعد الشباب بالتعادل أو الخسارة من أمام الهلال. ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة عن التعاون الرابع ونقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل سيبحث الاتفاق عن تحسين مركزه حيث يحتل المركز 11 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز العاشر.