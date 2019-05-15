حمدالله وغوميز و"الدودة".. محطات أوصلت الحسم للجولة الأخيرة

شهد الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عدة ملامح ومحطات جعلت حسم اللقب يتأجل إلى الجولة الأخيرة من المسابقة.

وستلعب الجولة 30 يوم الخميس، إذ يلعب النصر بهدف الفوز على الباطن، الذي هبط في الجولة الماضية، لحسم اللقب رسمياً، فيما يواجه الهلال الشباب للفوز وآملاً في تعثر النصر.

وكان الهلال قد بدأ البطولة بشكل قوي، حيث فاز في المباريات التسع الأولى قبل أن يتعرض لتعثره الأول بالتعادل أمام الفيصلي ليليه تعادل آخر أمام الغريم النصر.

ولم يهنأ الهلال كثيراً بعد تعادله مرتين، إذ تعد خسارته أمام الحزم هي ما جعلت النصر يأمل في بطولة الدوري والاقتراب من الصدارة، ورغم فوز الهلال في الجولة التي تلتها على أهلي جدة، إلا أن النادي العاصمي عاد بعدها وتعثر في مباراتين متتاليتين أمام التعاون والرائد، وكلتاهما انتهت بالتعادل. ليبدأ بعدها الهلال سلسلة شهدت نتائج ثقيلة على الفيحاء والفتح والقادسية، وهدفاً قاتلاً من الفرنسي غوميز على الباطن، وتجاوز اتحاد جدة والفوز على الفيصلي عن طريق جوفينكو في أواخر المباراة.

ولكن الهلال بعد سلسلة انتصاراته المتتالية والصعبة، تعادل مع الوحدة بشكل مفاجئ قبل أن يكرر النتيجة نفسها في المباراة التي تلتها أمام أحد الأخير، والتي شهدت رقصة "الدودة" من الحارس عبدالله العويشير، ليعود للنصر أمل انتزاع الصدارة من جديد والفوز بالبطولة.

وتعثر النصر كثيراً قبل أن يعود في أكثر من مرة للمنافسة على البطولة، فبعد أن بدأ المنافسة قويا بستة انتصارات، اصطدم بالفيحاء وتعادل معه قبل أن يخسر بثانئية نظيفة أمام أهلي جدة. إلا أن النصر وبعد أن انتفض بفوزين صعبين على الاتفاق والشباب، عاد ليخسر أمام الوحدة قبل أن يخوض الديربي المنتظر مع الهلال، والذي خرج منه النصر بتعادل، وباستعادة المغربي عبدالرزاق حمدالله حاسته التهديفية.

عاد النصر بعد الديربي بانتصارين قبل أن تحل عليه 3 تعثرات في 4 جولات، تعادلان مع الفتح والفيصلي، وخسارة أمام التعاون، وهو ما أعاد الهلال للصدارة مجددا.

ولكن النصر بعد خسارة التعاون، حقق 8 انتصارات متتالية في الدوري، من بينها ثلاثية على المنافس المباشر في ديربي الرياض هدف حمدالله القاتل في الاتفاق، قبل أن يتعرض لخسارة أمام الاتحاد، ويستعيد عافيته بفوزين على الفتح والحزم ليعود إلى الصداؤة ويتأجل الحسم حتى الجولة الأخيرة.