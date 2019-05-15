"الرابطة" تكشف أسماء المرشحين لجوائز الموسم الحالي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين للحصول على جوائزها للموسم الرياضي 2018 - 2019 في نسختها الأولى وذلك في الحفل الذي سيقام السبت المقبل في العاصمة الرياض.

واختارت اللجنة الفنية بالرابطة خمسة مدربين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب، وهم البرتغاليان روي فتيوريا مدرب فريق النصر، وبيدرو مانويل مدرب فريق التعاون، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق الشباب، إلى جانب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي والهلال حالياً، والألباني بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد.

كما تم ترشيح كل من هارون كمارا، مهاجم نادي القادسية، وحمدان الشمراني، مدافع نادي الفيصلي، ولاعب خط الوسط بنادي الفتح محمد المجحد، إضافة إلى مدافع نادي التعاون متعب المفرج، وسعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد، وذلك للحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد.

أما جائزة أفضل لاعب، فيتنافس عليها كل من المغربيين نور الدين امرابط وعبدالرزاق حمد الله، من نادي النصر، والكاميروني لياندر تاومبا مهاجم نادي التعاون، والفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، ومهاجم نادي الأهلي دجانيني تفاريس لاعب الرأس الأخضر.

وفي قائمة أفضل لاعب سعودي، اختارت اللجنة الفنية محمد كنو لاعب نادي الهلال، وسلطان الغنام لاعب نادي النصر، وصالح الشهري من فريق الرائد، وعبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد، إلى جانب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

وسيتنافس المدربون واللاعبون على الفوز بالجوائز التي أعلنت عنها رابطة الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، وذلك بناء على آلية التصويت التي أعلنت عنها الرابطة بالتعاون مع منصة دوري بلس، والذي تم تجزئتها على أربع فئات نصيب كل فئة منها 25 في المئة، حيث تم منح 16 صوتا لمدربي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومثلها لقائدي أندية الدوري، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين، فيما تم فتح عدد المصوتين من الجماهير الرياضية، على أن يكون حجم تأثيرها في التصويت 25% أيضاً، على أن تحدد اللجنة الفنية اللاعبين الفائزين بجائزتي الحذاء والقفاز الذهبي، وذلك في حفل ضخم يقام السبت المقبل في العاصمة الرياض بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية، وسيتم فتح باب التصويت على منصة دوري بلس ابتداء من غد الأربعاء.