آل معمر: الكأس الأصلية ستتواجد في مباراة النصر

أكد مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن مدة حفل تتويج بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لن تتجاوز 15 دقيقة، على أن تتواجد النسخة الأصلية للكأس في ستاد الملك فهد الدولي.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: تحضيراتنا متشابهة في ملعبي مباراة الهلال وكذلك النصر، ولن تزيد مدة الحفل عن 15 دقيقة، وسيتواجد رئيس اتحاد كرة القدم في استاد الملك فهد الدولي لتتويج النصر، فيما سيتواجد مسؤول من الاتحاد لتتويج الهلال في حال فوزه باللقب.

وأضاف مسلي آل معمر: الكأس الأصلية ستتواجد في استاد الملك فهد الدولي، وفضلنا عدم وضع أغانٍ في حفل التتويج، وستكون الألعاب النارية حاضرة، والاستعداد لحفلي التتويج أدى لدفع مبالغ كبيرة، وقادرون على مواجهة كل الصعوبات، حضرنا لتتويج الهلال كما استعددنا لتتويج النصر، وفي حال تتويج الهلال سننتقل بسرعة إلى ملعب جامعة الملك سعود.

وأشار إلى أنه لم يتخذ قرارا بخصوص زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين، على أن تتم مناقشة موضوع اللاعب الأجنبي بعد نهاية الموسم، لافتا إلى أن الرابطة على اطلاع كامل فيما يتعلق بعقود اللاعبين الأجانب.

وواصل: لجنة المسابقات ستكون مرتبطة مع رابطة المحترفين، وسينطلق الموسم المقبل منتصف أغسطس، وطلبنا من الاتحاد السعودي جدول مشاركات المنتخب الأول، ولدينا ثلاثة عروض رعاية لمسابقة الدوري، ولم تتضح بعد الرؤية حول حقوق النقل التلفزيوني.