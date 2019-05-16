أرقام قياسية شهدها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

شهدت النسخة الحالية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، العديد من الأرقام القياسية، أحدها وصول المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الهدف رقم 32، وهو الأعلى في تاريخ المسابقة.

وسجل حمدالله 32 هدفاً مع بقاء جولة واحدة على نهاية المسابقة، وهو بحاجة إلى تسجيل هدفين أمام الباطن ليكسر رقم المهاجم السابق حمزة إدريس.

وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف 600 للهلال في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بينما حقق النصر أعلى رصيد نقطي في تاريخ المسابقة بعد بلوغه النقطة رقم 67.

ويعتبر السعودي فهد المولد أكثر لاعب محلي صنع أهدافاً في الدوري، بينما يحتل المغربي نور الدين أمرابط المركز الأول على صعيد اللاعبين الأجانب.