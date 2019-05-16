المقعد الآسيوي يشعل الصراع بين الشباب والأهلي

يتنافس الشباب والأهلي على نصف مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا، بعد أن ضمن التعاون مقعدا آسيويا بصفته بطلا لكأس الملك، وحجز النصر والهلال المقعدين الآخرين.

وعلى الشباب والأهلي تحقيق نتيجة الفوز في الجولة الأخيرة، وذلك حتى يضمن أي منهما هذه الخانة، عليه أن يفوز بالمرتبة الثالثة أو يكون أحدهما رابعا، شرط أن يحتل التعاون مرتبة خلف النصر والهلال.

وتنحصر المراتب من الثالث إلى الخامس بين الشباب، التعاون والأهلي، ويملك الشباب أربعا وخمسين نقطة، ويخوض مواجهة صعبة مع الهلال الباحث عن نقاط المباراة، وحتى يعود الشباب للمشاركة الآسيوية التي غاب عنها منذ ألفين وخمسة عشر، عليه أن يفوز على الهلال.

وفي حالة تعادله سيتأهل الشباب، شرط أن يتعثر الأهلي بالخسارة أو التعادل في مواجهته أمام الاتفاق هناك في جدة، وفي حال خسر الشباب وفاز الأهلي ستذهب الخانة الآسيوية إلى الأهلي مباشرة.

وتتسلح كتيبة الروماني سوموديكا بدفاعها الأقوى في الدوري، وعودة الحارس فاروق بن مصطفى بعد الإصابة.

وسيخوض الأهلي تحديا كبيرا لكسب نقاط المباراة أمام الاتفاق، ورد اعتبار نتيجة الذهاب التي انتهت بستة أهداف لاثنين لصالح الفريق الدمامي.

ويملك الأهلي 52 نقطة في المرتبة الخامسة، ويدخل الأهلاويون هذه المباراة مع مدربهم يوسف عنبر الذي قادهم في أربع مباريات فاز فيها ما عدا واحدة كانت في دوري أبطال آسيا انتهت بخسارته.